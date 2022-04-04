Две фуры с турецкой тканью угнали в Алматинской области

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Две фуры с турецкой тканью почти на 300 млн тенге похитили в Алматинской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

По информации полиции региона, один из подозреваемых, 42-летний местный житель, задержан и помещен под стражу.

«Факт зарегистрирован в Жамбылском районе. 28 марта в полицию обратился житель Алматы, у которого близ села Актерек угнали две автофуры с дорогостоящим грузом. Как оказалось, нанятые им два водителя-дальнобойщика перевозили из Турцию в Алматы дорогую ткань для штор. Грузовики с тканью угнали при остановке водителей на отдых у одного из придорожных кафе»,-сообщили в ведомстве.

Владелец груза оценил свой ущерб в более чем 280 млн тенге.

Разыскать угнанные фуры полицейским удалось в соседнем Карасайском районе. Выяснилось, что ткань уже успели перегрузить и вывезти в Алматы.

«Местонахождение груза и лиц, причастных к его похищению, удалось установить в течение двух суток. Один из подозреваемых, 42-летний мужчина из села Тургень Енбекшиказахского района, был задержан и доставлен в полицию. Задержанный уже сознался в краже. Турецкая ткань найдена и возвращена в полной сохранности законному владельцу» - рассказал начальник управления криминальной полиции ДП Алматинской области Асхат Данияр.

Расследование по факту проводится по ст.188 ч.4 УК РК (Кража, совершенная в особо крупном размере). Задержанный мужчина помещен под стражу в ИВС. Мероприятия по розыску и задержанию остальных подозреваемых продолжаются силами полиции региона.