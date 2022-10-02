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    Две бригады скорой помощи задействовали после ДТП между Павлодаром и Семеем

    2 Октября 2022, 21:37

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В аварии, которая произошла на трассе в 15 километрах от села Шарбакты, один человек погиб, еще пятеро получили различные травмы, в том числе годовалый ребенок, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сообщение о слетевшем в кювет автомобиле на линию 103 поступило 2 октября, в 17:53. На место происшествия направили две кареты скорой помощи», - сообщили журналистам в пресс-службе Павлодарской областной станции скорой помощи.

    Доехали медики за 10 минут. Одного из участников ДТП спасти не удалось, добавили в пресс-службу станции. Мужчина скончался до приезда «скорой», получив травмы, несовместимые с жизнью. Еще пять человек с различными травмами доставили центральную районную больницу района Аккулы. Среди пострадавших - две женщины 49 и 53 лет, 40-летний мужчина, 19-летний парень и годовалая девочка.

    «Не дожидаясь заявки от работников больницы, мы сформировали две бригады медицинской авиации и направили их в райцентр, - сообщила заместитель главного врача Павлодарской областной станции скорой помощи Ирина Мищенко. - Бригада политравмы и педиатрическая бригада окажут пострадавшим специализированную помощь и доставят их на лечение в стационары Павлодара».

    Автор:

    Антон Гагарин

    Павлодарская область ДТП Павлодар
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