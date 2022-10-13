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    Две беременные женщины за сутки скончались в Атырауской области

    13 Октября 2022, 19:01

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Две беременные женщины за сутки скончались в Атырау. Об этом на экстренном брифинге сообщил руководитель областного управления здравоохранения Асхан Байдувалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «12 октября, было зарегистрировано сразу два случая материнской смерти. Один из них – в Атырауской областной больнице. Второй – в Макатском районе. Несмотря на все реанимационные мероприятия, врачам не удалось спасти беременных женщин», - сообщил Асхан Байдувалиев на брифинге.

    По словам заместителя руководителя областного управления здравоохранения по материнству и детству Жанар Садуовой, женщинам было по 33 и 34 года, у них остались дети. Обе женщины были жительницами Макатского района.

    «В обоих случаях предположительной причиной ухудшения состояния и в результате смерти беременных стал септический шок, возможно, вирусно-бактериального генеза, септическая пневмония. А затем развившаяся молниеносная полиорганная недостаточность. Окончательные причины будут уточнены в ходе служебного расследования и после результатов патологоанатомического вскрытия», - сообщила Жанар Садуова.

    В 2021 году в Атырауской области было зарегистрировано 20 смертей беременных женщин, 16 из них скончались от коронавирусной инфекции. С начала 2022 года зафиксировано пять смертей, включая две 12 октября.

    Фото: sites.wp.odu.edu

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Происшествия Здравоохранение
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