Две базы США в Ираке подверглись ракетному обстрелу Ирана

БАГДАД. КАЗИНФОРМ - Две военные базы в Ираке, где расквартированы силы США и их союзников, подверглись ракетному обстрелу со стороны Ирана, передает МИА «Казинформ».

В своем заявлении помощник министра обороны США по связям с общественностью Джонатан Хоффман сообщил, что примерно в 5:30 вечера 7 января Иран запустил более дюжины баллистических ракет в сторону военных объектов США и войск коалиции, расположенных на территории Ирака. Ясно, что ракеты были запущены из Ирана и были направлены на две военные базы Аль Ассад и Ирбил. В настоящее время проводится оценка нанесенного ущерба, подчеркнул представитель Пентагона.

«В последние дни и в ответ на иранские угрозы и действия Министерство обороны США приняло все необходимые меры для защиты нашего персонала и партнеров. Эти базы находились в состоянии повышенной готовности из-за признаков того, что иранский режим планировал атаковать наши силы и интересы в регионе. Оценивая ситуацию и наш ответ, мы предпримем все необходимые меры для защиты персонала, партнеров и союзников в регионе в США. В связи с динамичным характером ситуации мы будем продолжать предоставлять обновления по мере их появления», - отметил Джонатан Хоффман.

Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм написала в Twitter, что президент США Дональд Трамп и его советники внимательно следят за ситуацией.

«Нам известно об атаках на базы США в Ираке. Президента проинформировали, он внимательно следит за ситуацией и консультируется со своей командой по национальной безопасности«, - заявила пресс-секретарь президента США Стефани Гришэм.

We are aware of the reports of attacks on US facilities in Iraq. The President has been briefed and is monitoring the situation closely and consulting with his national security team.

— Stephanie Grisham (@PressSec) 7 января 2020 г.

В Белый дом прибыли министр обороны Марк Эспер и госсекретарь США Майк Помпео.

Как передает BBC со ссылкой на иранскую прессу, Корпус стражей Исламской революции (КСИР) заявил, что американские базы обстреляны в отместку за убийство генерала Сулеймани. По американским базам было выпущено больше 30 ракет. Пока неясно, были ли жертвы.Иранское телевидение показало кадры ракетного обстрела базы в Аль-Асаде.

Как сообщалось ранее, в эксклюзивном интервью CNN в Тегеране военный советник верховного лидера исламской революции аятоллы Хаменеи Хоссейн Дехган заявил, что ответ Ирана на убийство главы спецподразделения «Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани наверняка будет военным и против военных объектов.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп предостерегал Иран от дальнейших действий, направленных против США и американских граждан, заявив о возможности нанесения удара по 52 важным иранским объектам.фото: ru.newsbot.press