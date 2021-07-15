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    Две автомашины столкнулись и снесли пешехода в Уральске

    15 Июля 2021, 07:45

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Две автомашины столкнулись и снесли пешехода, стоявшего у обочины дороги. ДТП произошло вечером 14 июля перед торговым домом, расположенном по улице Жангир хана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на портал «Мой город».

    Столкновение произошло в момент, когда «Хонда» ехала по улице Жангир хана в сторону Медколледжа, а «Фольксваген Поло» поворачивал в сторону торгового дома.

    Как стало известно, с места аварии на скорой увезли одного человека.

    - Вызов поступил в 20.39. Уже в 20.44 бригада была на месте. Пострадавшие:

    Мужчина 1987 года рождения получил ушиб плеча. Он отказался от транспортировки в больницу. Второй пострадавший мужчина 1975 года рождения. Предварительный диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки, закрытый перелом верхней трети голени. Доставлен в областную многопрофильную больницу, - рассказали в пресс-службе управления здравоохранения ЗКО.

    На месте ДТП работают полицейские. Другие подробности выясняются.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

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