Две автодороги закрыты в ЗКО из-за непогоды

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - В Западно-Казахстанской области в связи с ухудшением погодных условий ограничено движение на двух автодорогах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на нацоператора республиканских автодорог «Казавтожол».

«В Западно-Казахстанской области в связи с ухудшением погодных условий: метелью и ограниченной видимостью введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д «Чапаев-Жалпактал-Казталовка» км. 0-213, уч. с.Чапаев-с.Казталовка. Для грузовых и общественных видов автотранспорта движение ограничено на а/д «Атырау-Уральск» км. 189-372, уч. с.Чапаев-гр.Атырауской обл», - говорится в сообщении.