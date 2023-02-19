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    Две автодороги закрыты в ЗКО из-за непогоды

    19 Февраля 2023, 17:15

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - В Западно-Казахстанской области в связи с ухудшением погодных условий ограничено движение на двух автодорогах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на нацоператора республиканских автодорог «Казавтожол».

    «В Западно-Казахстанской области в связи с ухудшением погодных условий: метелью и ограниченной видимостью введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д «Чапаев-Жалпактал-Казталовка» км. 0-213, уч. с.Чапаев-с.Казталовка. Для грузовых и общественных видов автотранспорта движение ограничено на а/д «Атырау-Уральск» км. 189-372, уч. с.Чапаев-гр.Атырауской обл», - говорится в сообщении.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Западно-Казахстанская область Дороги
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