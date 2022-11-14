Две аварии в одном и том же месте произошли за сутки в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске, в том же месте, где водитель снес остановку, в этот же день произошла еще одна авария, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В социальных сетях пользователи распространяют фото покореженного автомобиля с места, где днем от наезда легковушки пострадали четыре человека, ожидавшие автобус.

По информации пресс-службы департамента полиции, авария на улице Панфилова в Рабочем поселке произошла в полночь. Столкнулись Мercedes и Mitsubishi. 20-летнего водителя Мercedes и его 21-летнего пассажира доставили в медицинское учреждение. После оказания помощи отпустили домой.

«Согласно акту проведенного медицинского освидетельствования оба водителя трезвы. Для разбирательства и принятия соответствующего процессуального решения материал по факту ДТП передан в отдел административной полиции управления полиции города», - прокомментировали в пресс-службе.

Днем ранее в том же Рабочем поселке на улице Украинской под колеса попала 39-летняя женщина. По информации пресс-службы управления здравоохранения, она со множественными переломами голени находится в травматологическом отделении. Состояние средней степени тяжести.

В департаменте полиции добавили, что в ноябре на дорогах области зарегистрировали 17 аварий, в которых пострадали 30 человек.

Фото: instagram.com/skopetro