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    Две атомные станции ФРГ останутся в режиме ожидания на случай кризиса

    6 Сентября 2022, 13:57

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – Германия продлит срок эксплуатации двух из трех оставшихся атомных электростанций до середины апреля 2023 года, чтобы обеспечить «аварийный резерв» этой зимой в условиях текущего энергетического кризиса, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Европейская газета Politico пишет, что вице-канцлер и министр экономики ФРГ Роберт Хабек сообщил журналистам, что «стресс-тест» электроснабжения показал, что две атомные электростанции – Неккарвестхайм в Баден-Вюртемберге и Изар-2 в Баварии – при экстремальных обстоятельствах могут сыграть важную роль в обеспечении энергоснабжения Германии и Европы этой зимой.

    Тем не менее, Р. Хабек, который представляет партию зеленых, подчеркнул, что Германия не отменит своего решения окончательно прекратить производство ядерной энергии.

    «Мы придерживаемся поэтапного отказа от ядерного оружия», - уточнил Р. Хабек.

    Германия закрыла три атомные станции в начале этого года и должна была отключить оставшиеся три станции в конце этого года в соответствии с десятилетним планом, принятым после катастрофы на Фукусиме.

    В результате объявления в понедельник только один из этих трех заводов — Эмсланд в Нижней Саксонии — будет окончательно отключен в декабре 2022 года.

    Две другие атомные электростанции будут отключены от сети, но останутся в режиме ожидания, чтобы их можно было снова подключить в кризисной ситуации.

    Фото:Alexandra Beier/Getty Images

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Энергетика Экология Германия Мировые новости Атомная станция
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