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    Две аптеки закрыли в Астане за незаконную продажу препаратов сильного действия

    12 Мая 2023, 15:13

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Начальник управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Астаны Рустам Гасизов сообщил, что с начала года к ответственности привлекли руководителей четырех столичных аптек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Жители Астаны ведут активную работу по раскрытию наркопреступлений. Заблокировано 52 сайта по продаже антиквариата. Кроме того, удалены изображения, рекламирующие психотропные вещества в городе», - сказал Рустам Гасизов.

    Глава ведомства отметил, что распространение сильнодействующих препаратов через столичные аптеки не снижается.

    «С начала года департамент полиции и комитет медико-фармацевтического контроля совместно выявили 4 факта по статье 426 КоАП (Нарушение правил фармацевтической деятельности и сферы обращения лекарственных средств и медицинских изделий). По двум фактам на 345 тысяч тенге оштрафованы индивидуальные предприниматели. Еще 2 аптеки закрыли на 6 месяцев за неоднократные нарушения», - добавил спикер.

    Он также сообщил, что с начала года на территории Астаны зарегистрировано 362 наркопреступления, изъято 14 килограммов «синтетики».

    Автор:

    Шынар Хамитова

    Борьба с преступностью МВД РК Борьба с наркотиками
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