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ДВД Алматы ждет проверка - Рашид Жакыпов

24 Июля 2018 13:07 214
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ДВД Алматы ждет проверка - Рашид Жакыпов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Министерстве внутренних дел прокомментировали возможные ротации в департаменте внутренних дел Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Что касается вопроса ответственности начальника ДВД, то Министерством внутренних дел - сейчас проводится служебная проверка по деятельности ДВД Алматы и вопрос об ответственности руководства ДВД Алматы на уровне Министерства внутренних дел будет поставлен по окончанию этой проверки», - сказал на пресс-конференции заместитель министра внутренних дел РК Рашид Жакыпов, отвечая на вопросы журналистов.

ДВД Алматы ждет проверка - Рашид Жакыпов 

Напомним, Денис Тен 19 июля скончался в больнице от ножевых ранений после нападения автоворов, не приходя в сознание.

За жизнь фигуриста врачи боролись более двух часов.

Оба подозреваемых по делу об убийстве Дениса Тена задержаны. Это Нуралы Киясов и Арман Кудайбергенов. О том, что они убили известного фигуриста, они узнали позже, из социальных сетей. Подозреваемые пошли на такие действия, потому что им были нужны деньги. Оба признали свою вину. Ранее были судимы за кражи.

Подозреваемый Кудайбергенов показал место, где было спрятано орудие убийства - нож. В ходе проведения очной ставки подозреваемый Киясов признался, что именно он наносил ножевые ранения Денису Тену.

 

 

 

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Ключевые слова: МВД РК, Алматы, Происшествия,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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