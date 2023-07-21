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    Дважды судимый мужчина вымогал деньги у односельчанина в ЗКО

    21 Июля 2023, 18:24

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Дважды судимый житель поселка Чингирлау угрожал расправой владельцу СТО, вымогая деньги, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Его преступная деятельность была раскрыта сотрудниками УБОП ДП ЗКО. В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проводимых с участием сотрудников СОБР, вымогатель был задержан с поличным.

    Установлено, что гражданин Б., 1981 года рождения, в период с 20 июня по 16 июля под угрозой применения насилия вымогал денежные средства у потерпевшего, проживающего по соседству.

    В ходе личного обыска у задержанного было обнаружено 60 тысяч тенге, переданные ему потерпевшим, бумажный сверток с темно-зеленым веществом со специфическим запахом и телефон ОРРО.

    42-летний подозреваемый ранее привлекался к уголовной ответственности и провел в местах лишения свободы около 18 лет. Такой длительный срок тюремного заключения не оказал должного эффекта и, выйдя на свободу, гражданин Б. вновь совершил преступление.

    По факту ведется досудебное расследование по ст. 194 УК РК «Вымогательство».

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Западно-Казахстанская область Борьба с преступностью МВД РК
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