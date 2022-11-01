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    Двадцать школ остаются без интернета в Казахстане

    1 Ноября 2022, 13:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр цифрового развития и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин рассказал об обеспечении школ интернетом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На сегодняшний день, из более 7 тысяч государственных школ страны к сети Интернет подключены 7078 школ. Из них 5 122 сельских школ и 1 956 городских школ», - сказал Багдат Мусин на заседании Правительства.

    По его словам, не подключено 20 школ, в том числе 15 сельских школ и 5 городских школ.

    «Согласно рекомендации Международного союза электросвязи, для школ с количеством учащихся более 400 человек скорость Интернета должна быть минимум 1 Мб/с на 20 учащихся. Наш анализ показывает, что скорость в 6414 школах не соответствует рекомендациям Международного союза электросвязи», - добавил министр.

    Ранее сообщалось, что в Казахстане планируют снабдить первоклассников планшетами для решения проблемы тяжелых рюкзаков. Как предлагают в МЦРИАП, планшеты должны быть отечественного производства.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Образование Интернет МЦРИАП
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