Двадцать осужденных трудоустроились в Усть-Каменогорске

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В городе Усть-Каменогорске 20 осужденных теперь работают в качестве фасовщиков-упаковщиков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента уголовно-исполнительной системы по Восточно-Казахстанской области, сотрудники учреждения 156/22 оказали содействие в трудоустройстве осужденных. Теперь они работают фасовщиками-упаковщикам в одном из крупнейших ТОО города.

Проведенный анализ показал, что большая часть людей, вновь совершающих преступления - те, кто не находит постоянного места работы.

В целях профилактики правонарушений департаментом уголовно-исполнительной системы области проводятся соответствующие мероприятия.

«Трудоустройство осужденных - одна из основных задач сотрудников колонии и пробации. Так, недавно в рамках сотрудничества с компанией в Усть-Каменогорске было заключено соглашение о трудоустройстве осужденных. На сегодняшний день трудоустроено 20 осужденных. Теперь они получают ежемесячную зарплату и получают прибыль», - проинформировали в ведомстве.



