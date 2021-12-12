Двадцать человек скончались от коронавируса и пневмонии за сутки в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обновлены данные о летальных исходах COVID-19 и пневмонии с признаками коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения РК.

По информации Минздрава, за 10 декабря зарегистрировано 15 смертей при подтвержденном COVID-19 (КВИ+) и 5 летальных исходов при пневмонии с признаками коронавируса (КВИ-). Опубликованы также данные по регионам.







