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Двадцать человек скончались от коронавируса и пневмонии за сутки в Казахстане
12 Декабря 2021 09:00
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обновлены данные о летальных исходах COVID-19 и пневмонии с признаками коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения РК.
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По информации Минздрава, за 10 декабря зарегистрировано 15 смертей при подтвержденном COVID-19 (КВИ+) и 5 летальных исходов при пневмонии с признаками коронавируса (КВИ-). Опубликованы также данные по регионам.
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