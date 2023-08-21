Двадцать человек погибли в результате возгорания автобуса в Пакистане

ИСЛАМАБАД. СИНЬХУА-КАЗИНФОРМ - По меньшей мере 20 человек сгорели заживо, 15 пострадали в воскресенье в результате столкновения пассажирского автобуса с пикапом и возгорания в районе Хафизабад провинции Пенджаб на востоке Пакистана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Синьхуа».

По словам представителей спасательной службы, авария произошла рано утром на автостраде Фейсалабад Toll Plaza, когда автобус столкнулся с пикапом, который перевозил бочки с топливом, что привело к возгоранию.

Получив информацию, спасатели немедленно прибыли на место происшествия и перевезли пострадавших в местную больницу, сообщили в службе спасения.

Некоторые из пострадавших получили ожоги, трое из них находятся в критическом состоянии, добавили в службе.

По данным службы спасения, в автобусе находилось около 40 пассажиров.

По имеющимся данным, автобус направлялся из портового города Карачи на юге страны в столицу Исламабад.