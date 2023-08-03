Двадцать человек погибли в результате крушения лодки на озере Виктория в Уганде

КАМАПАЛА. СИНЬХУА-КАЗИНФОРМ - По меньшей мере 20 человек погибли в результате крушения лодки на озере Виктория в центральной части Уганды. Об этом сообщила в среду местная полиция, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Синьхуа».

«Предположительно, на борту перевернувшейся лодки находилось 34 человека. Инцидент произошел в 05:00, на данный момент подтверждена гибель 20 человек», - сообщил корреспонденту Синьхуа официальный представитель столичной полиции Кампалы Патрик Оньянго.

Он добавил, что в среду утром лодка с углем, продуктами и рыбой отправилась в материковый округ Вакисо с островов в округе Калангала.

«Причиной происшествия послужили перегруз судна и плохая погода. Спасательные отряды морской полиции, подразделения охраны рыболовства Народных сил обороны Уганды, а также местные жители в настоящее время находятся на воде и пытаются найти пропавших без вести», - отметил полицейский.

Член парламента Калангалы Хелен Накимули сообщила корреспонденту Синьхуа по телефону, что «мы всегда советуем людям отказываться от ночных поездок, когда погода не очень хорошая. Однако, вместо этого они перегружают лодки грузами и пассажирами».

«Правительство также должно организовать больше спасательных центров на озере Виктория, чтобы в случае таких происшествий морская полиция была готова спасти людей», - добавила она.

В прошлом месяце по меньшей мере шесть человек погибли в результате двух случаев крушения лодок на озере Виктория.