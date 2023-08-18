Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 456.39 eur/kzt 495.09

    rub/kzt 4.74 cny/kzt 62.85
Прогноз погоды
Астана+14+16℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Двадцать человек погибли в ДТП с автобусом в Боливии

    18 Августа 2023, 14:56

    ЛА-ПАС. КАЗИНФОРМ - Двадцать человек погибли в ДТП с участием автобуса в Боливии. Автобус с пассажирами перевернулся в среду на шоссе Кочабамба-Санта-Крус в центральном муниципалитете Коломи в 400 км от города Ла-Пас, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Xinhua.

    В общей сложности 39 человек пострадали и были доставлены в больницы Кочабамбы, тяжелораненые пассажиры находятся до сих пор в реанимации.

    Пострадавший водитель автобуса прошел тест на алкоголь, результаты будут известны позже.

    В настоящее время проводится расследование для выяснения всех обстоятельств ДТП.

    По предварительным данным, водитель автобуса либо не справился с управлением, либо у автобуса отказали тормоза, передает The Storiest.

    Автор:

    Жанна Нурмаганбетова

    Мировые новости
    Новости по теме
    Новости по теме
    В Стокгольме строится одна из самых глубоких станций метро в мире
    Индия запустила исследовательскую станцию к Солнцу
    Референдум по АЭС, закуп нефтяных танкеров и инспекция МАГАТЭ: что еще пишут мировые СМИ о Казахстане
    В Сингапуре избрали нового президента
    Популярное
    1 Штормовое предупреждение объявлено в 12 регионах Казахстана
    2 В Алматы, Шымкенте и Атырау ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    3 Какие медицинские услуги можно получить в Казахстане бесплатно
    4 Движение автотранспорта частично ограничено в Астане из-за марафона
    5 Лучшие места для рыбалки в Павлодарской области