Двадцать человек погибли в ДТП с автобусом в Боливии

ЛА-ПАС. КАЗИНФОРМ - Двадцать человек погибли в ДТП с участием автобуса в Боливии. Автобус с пассажирами перевернулся в среду на шоссе Кочабамба-Санта-Крус в центральном муниципалитете Коломи в 400 км от города Ла-Пас, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Xinhua.

В общей сложности 39 человек пострадали и были доставлены в больницы Кочабамбы, тяжелораненые пассажиры находятся до сих пор в реанимации.

Пострадавший водитель автобуса прошел тест на алкоголь, результаты будут известны позже.

В настоящее время проводится расследование для выяснения всех обстоятельств ДТП.

По предварительным данным, водитель автобуса либо не справился с управлением, либо у автобуса отказали тормоза, передает The Storiest.