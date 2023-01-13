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    Двадцать человек эвакуировали с закрытого участка трассы в Карагандинской области

    13 Января 2023, 10:29

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – На закрытом участке трассы «Кызылорда-Павлодар» помощь спасателей понадобилась 20 гражданам, пять автомобилей оказались неисправными, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.

    По информации пресс-службы, 12 января 2023 года в Осакаровском районе на закрытом участке автодороги «Кызылорда-Павлодар» совместными силами департамента по чрезвычайным ситуациям и местных исполнительных органов из пяти технически неисправных легковых автомобилей эвакуировано 20 человек, из них один ребенок. Спасенные доставлены в село Родниковское, в медицинской помощи они не нуждались.

    На территории Карагандинской области действует штормовое предупреждение.

    Спасатели рекомендуют:

    - не выезжать за пределы населенных пунктов;

    - не создавать скопления транспортных средств на автодорогах в местах закрытия;

    - по возможности находиться в населенных пунктах, кемпингах, придорожных кафе.

    Оперативная информация об изменениях погодных условий и состоянии автодорог доступна в мобильном приложении «Darmen», на официальных страницах ДЧС в социальных сетях./

    Фото: gov.kz
    Карагандинская область Транспорт Дороги Погода МЧС Спасение
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