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    Два зоопарка начали вакцинировать животных от COVID-19 в США

    23 Сентября 2021, 14:59

    НОВАЯ АНГЛИЯ. КАЗИНФОРМ - Сотрудники зоопарков Franklin и Stone приступили к вакцинации некоторых видов животных, наиболее восприимчивые к коронавирусной инфекции, МИА «Казинформ» передает со ссылкой на сайт зоопарков северо-восточного региона США Новой Англии.

    По словам старшего ветеринара зоопарка Новой Англии Криса Бонара, вакцинация является важной мерой профилактики здоровья обитателей зоопарка, которые более склонны к заражению коронавирусной инфекцией.

    Он также дополнил, что в зоопарках Franklin и Stone не было зарегистрировано случаев ковидной инфекции среди животных.

    Вакцина, используемая для иммунизации животных, была разработана компанией Zoetis, специализирующейся в ветеринарии. Компания пожертвовала более 11 000 доз вакцины для иммунизации более 100 видов млекопитающих в 70 зоопарках, а также другим учреждениям по заботе о животных.

    Вакцина была допущена к использованию департаментом сельского хозяйства США и государственными ветеринарами на индивидуальной основе.

    Сообщается, что вакцину будут прививать в приоритетном порядке, т.е. животные в группе риска получает ее первыми. К ним относятся приматы, семейства кошачьих и куньих. Вакцина состоит из двух доз и прививается с интервалом в четыре недели.

    В зоопарке сообщили, что для полной вакцинации уйдет три-четыре месяца.

    Доктор Бонар сообщил, что сотрудники зоопарка очень серьезно относятся к здоровью всех животных, заверив, что будет обеспечен контроль за животными, в случае если появятся какие-лидо отрицательные реакции на вакцину.


    Автор:

    Жанна Нурмаганбетова

    США Коронавирус в мире Вакцинация
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