Два золота и бронзу завоевали костанайки на чемпионате РК по боксу

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В Костанае состоялся финал чемпионата РК по боксу среди женщин, который собрал свыше 100 участниц со всех регионов страны. Медалями своих земляков порадовали и костанайки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Костанайскую область в этом году представляли четыре спортсменки - Владислава Кухта, Надежда Рябец, Екатерина Анисимова и Анастасия Баязитова.

«Сборная команда Костанайской области завоевала три медали чемпионата Республики Казахстан по боксу среди женщин! Чемпионами страны стали Владислава Кухта в весовой категории до 60 кг и Надежда Рябец в весовой категории до 66 кг. Бронзовым призером в весовой категории до 70 кг стала Анисимова Екатерина», - сообщили в управлении физической культуры и спорта области.

Теперь победительницам чемпионата РК предстоят в 2023 году выступления на чемпионате мира в Индии, чемпионате Азии и Азиатских играх.



Фото: Управление физической культуры и спорта Костанайской области

