Два жителя Шымкента выписали фиктивные счета-фактуры на 2,1 млрд тенге

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Деятельность двух граждан, занимавшихся выпиской фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товаров изобличена сотрудниками Департаментом АФМ по городу Шымкент, передает МИА «Казинформ».

Ими образовано всего 6 компаний, общий оборот которых в период с апреля 2021 года по август месяц 2022 года превысил 2,1 млрд тенге, в результате чего в госбюджет не поступило почти 700 млн тенге в виде налогов.

Приговором суда указанные лица признаны виновными в совершении уголовного правонарушения, им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3,5 года.