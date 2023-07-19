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    Два жителя Шымкента выписали фиктивные счета-фактуры на 2,1 млрд тенге

    19 Июля 2023, 10:38

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Деятельность двух граждан, занимавшихся выпиской фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товаров изобличена сотрудниками Департаментом АФМ по городу Шымкент, передает МИА «Казинформ».

    Ими образовано всего 6 компаний, общий оборот которых в период с апреля 2021 года по август месяц 2022 года превысил 2,1 млрд тенге, в результате чего в госбюджет не поступило почти 700 млн тенге в виде налогов.

    Приговором суда указанные лица признаны виновными в совершении уголовного правонарушения, им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3,5 года.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Коррупция Шымкент
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