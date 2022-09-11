Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Два жителя Риддера спасли супругов из горящего дома

    11 Сентября 2022, 00:39

    РИДДЕР. КАЗИНФОРМ – Из огня помогли выбраться двум супругам в городе Риддере проезжавшие мимо прохожие, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

    10 сентября около двух часов ночи в городе Риддере по улице Семипалатинская произошел пожар. Во дворе жилого частного дома горели детали автомобиля марки «Volkswagen Golf», огонь распространился и на деревянные конструкции веранды, стены, частично крышу жилого дома и хозяйственные постройки.

    «До прибытия огнеборцев очевидцами, проезжавшими мимо, Саматом Бериком и Алексеем Лещенко из горевшего дома были спасены владелец дома, 1962 года рождения и его жена 1962 года рождения. Прибывшими подразделениями службы пожаротушения огонь ликвидирован на общей площади 35 квадратных метров. Всего на тушение было задействовано девять человек личного состава и три единицы техники. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с агрегатом повышенной опасности», - говорится в сообщении пресс-службы.


    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Восточно-Казахстанская область Пожар Спасение
    Новости по теме
    Новости по теме
    Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
    Лесной пожар произошел в горах ВКО
    4 человека погибли в ДТП в Атырауской области
    Пожар тушат в лесу в Восточном Казахстане
    Популярное
    1 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    2 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    3 Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    4 Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
    5 Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая