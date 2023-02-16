Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 442.11 eur/kzt 470.41

    rub/kzt 5.88 cny/kzt 64.28
Прогноз погоды
Астана-4-6℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Два жителя Экибастуза погибли от удара током в доме с лопнувшей батареей

    16 Февраля 2023, 10:27

    ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ - Двое жителей Экибастуза погибли от удара током в доме, где лопнули радиаторы отопления, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Polisia.kz.

    «13 февраля на линию 112 поступило сообщение от жителя Экибастуза о затоплении жилого помещения из-за повреждения радиаторов отопления по улице Б. Жырау. В жилом частном доме обнаружены труп мужчины, 1959 года рождения и женщины, 1965 года рождения, без внешних признаков насильственной смерти. В гостиной на полу находился электрический обогреватель с оголенными проводами», - сообщили в пресс-службе областного департамента полиции.

    Данный факт зарегистрирован в УП Экибастуза.

    Экибастузско-Баянаульским МРО ИСЭ по Павлодарской области 14 февраля по итогам судебно-медицинского исследования трупов выставлен предварительный диагноз «Поражение техническим электричеством». Назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Павлодарская область Происшествия Регионы Павлодар
    Новости по теме
    Новости по теме
    На большей части страны 4 марта ожидаются дождь и снег
    Ж/д катастрофа в Греции: бастуют железнодорожники, спасатели ищут пропавших без вести
    Подросток погиб при падении с высоты в Атырау
    Землетрясение магнитудой 5 баллов зафиксировано в Турции
    Популярное
    1 Укрепление тенге является кратковременным явлением - эксперт
    2 Никакого строительства в зеленом массиве не будет – акимат Тараза
    3 Церемония открытия чемпионата мира по биатлону прошла в Щучинске
    4 Ребенка из Казахстана прооперировали в долг в Турции, объявлен сбор средств
    5 Подросток погиб при падении с высоты в Атырау
    Новости партнеров