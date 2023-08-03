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    Два зернохранилища обрушились из-за удара молнии в Костанае

    3 Августа 2023, 09:38

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Во вторник, 1 августа, около 21 часов 50 минут на территории мельничного комплекса в Костанае произошло обрушение двух зернохранилищ. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет промышленной безопасности МЧС РК.

    «Предположительная причина – удар молнии. Данный случай классифицируется как авария. Жертв и пострадавших нет», - сообщает ведомство.

    На месте происшествия работают сотрудники департамента Комитета промышленной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан по Костанайской области.

    «После установления всех причастных лиц, департамент создаст комиссию по расследованию аварии. Результаты расследования будут сообщены дополнительно», - добавили в Комитете промбезопасности.

    Ранее удар молнии стал причиной пожара в селе Акмолинской области.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Костанайская область Происшествия
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