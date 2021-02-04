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    13:10, 04 Февраль 2021 | GMT +6

    Два землетрясения зафиксированы в Алматинской области

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» в 12 часов 39 минут зарегистрировано землетрясение. Об этом передает МИА «Казинформ».

    Эпицентр землетрясения расположен в 209 км на юго-восток от г. Алматы на территории Казахстана.

    Энергетический класс землетрясения 8.3. Магнитуда MPV 3.8. Координаты эпицентра 43.11° с.ш. 79.48° в.д. Глубина 10 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет

    В 12 час 23 мин 51 сек Алматинского времени (04 февраля 2021г. в 06 час 23 мин 51 сек по Гринвичу) зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 230 км на северо-восток от г. Алматы на территории Казахстана .


    Энергетический класс землетрясения 8.9 . Магнитуда MPV 4.2 . Координаты эпицентра 44.64° с.ш. 78.97° в.д. Глубина 15 км.
    Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет.

    Ранее землетрясение произошло в 577 км на юго-восток от г. Алматы на территории Китая .


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