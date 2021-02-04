Два землетрясения зафиксированы в Алматинской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» в 12 часов 39 минут зарегистрировано землетрясение. Об этом передает МИА «Казинформ».

Эпицентр землетрясения расположен в 209 км на юго-восток от г. Алматы на территории Казахстана.

Энергетический класс землетрясения 8.3. Магнитуда MPV 3.8. Координаты эпицентра 43.11° с.ш. 79.48° в.д. Глубина 10 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет

В 12 час 23 мин 51 сек Алматинского времени (04 февраля 2021г. в 06 час 23 мин 51 сек по Гринвичу) зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 230 км на северо-восток от г. Алматы на территории Казахстана .



Ранее землетрясение произошло в 577 км на юго-восток от г. Алматы на территории Китая .



Энергетический класс землетрясения 8.9 . Магнитуда MPV 4.2 . Координаты эпицентра 44.64° с.ш. 78.97° в.д. Глубина 15 км.Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет.