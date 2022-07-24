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    Два землетрясения зафиксировали на юге Ирана

    24 Июля 2022, 03:14

    ТЕГЕРАН. IRNA - КАЗИНФОРМ - Землетрясения магнитудой 5,7 и 5,8 произошли на юге Ирана в провинции Хормозган, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство IRNA.

    Эпицентр подземных толчков находился в регионе Бендер-Хамир. Подземные толчки зафиксированы в 20:39 по местному времени с интервалом в 2 минуты.

    Очаг землетрясений залегал на глубине 10 км. Информация о жертвах или разрушениях не поступала.

    Ранее сообщалось, что в начале месяца в Иране произошло разрушительное землетрясение. 5 человек погибли и 49 получили ранения. Землетрясение зафиксировали в провинции Хормозган на юге Ирана.

    Фото: trend.az.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Иран Мировые новости Землетрясение
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