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    Два землетрясения зафиксировали казахстанские сейсмологи

    27 Февраля 2023, 07:08

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Два землетрясения зафиксировали казахстанские сейсмологи. Сетью сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК в 03 часа 42 минуты было зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ».

    Эпицентр землетрясения расположен в 279 км на юго-восток от г. Алматы, на террититории Кыргызстана.

    Энергетический класс землетрясения 12.2. Магнитуда MPV 5.9. Координаты эпицентра 42.10° с.ш. 79.97° в.д. Глубина 15 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): Алматы около 2 баллов.

    Кроме того, в 05 часов 58 минут казахстанскими сейсмологами зарегистрировано еще одно землетрясение.

    Эпицентр землетрясения расположен в 278 км на юго-восток от г. Алматы, на границе Кыргызстана и Китая.

    Энергетический класс землетрясения 12.1. Магнитуда MPV 5.6. Координаты эпицентра 41.89° с.ш. 79.78° в.д. Глубина 10 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

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