Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Два землетрясения за сутки зафиксировали в Кыргызстане

    18 Февраля 2022, 10:53

    БИШКЕК. КАБАР - КАЗИНФОРМ -В Кыргызстане вчера, 17 февраля, произошли два землетрясения, сообщает Институт сейсмологии НАН КР. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Кабар.

    По данным ведомства, в 07:32 на территории Ошской области произошло землетрясение силой в эпицентре 2,5 балла. Также толчки ощущались в селе Бор-Добо Алайского района – 2,5 балла.

    Кроме этого, на территории Джалал-Абадской области в 16:11 произошло землетрясение силой в эпицентре 3 балла. В населенных пунктах КР интенсивность землетрясения составила в селах Кетмен-Тюбе, Бор-Дёбе около 3-х баллов.

    В результате землетрясения пострадавших и разрушений не зарегистрировано.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Кыргызстан Землетрясение
    Новости по теме
    Новости по теме
    В Чуйской области Кыргызстана горит нефтебаза
    Землетрясение произошло в 305 км от Алматы
    Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
    Землетрясение в Китае зафиксировали казахстанские сейсмологи
    Популярное
    1 Сильные дожди идут в СКО
    2 Заморозки прогнозируют в СКО
    3 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    4 Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    5 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей