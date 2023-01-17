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    Два землетрясения за день произошло в Казахстане

    17 Января 2023, 21:11

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сеть сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 17 января в 17:06 и 19:02 по времени Алматы зарегистрировала два землетрясения, передает МИА «Казинформ».

    Эпицентр первого землетрясения расположен в 543 км на запад от Алматы на территории Казахстана.

    Энергетический класс землетрясения 8.5.

    Магнитуда MPV 3.9.

    Координаты эпицентра 42.56° с.ш. 70.33° в.д.

    Глубина 20 км.

    Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет

    Второе землетрясение произошло в 176 км на северо-восток от Алматы на территории Казахстана.

    Энергетический класс землетрясения 10.0.

    Магнитуда MPV 4.6.

    Координаты эпицентра 44.27° с.ш. 78.53° в.д.

    Глубина 20 км.

    Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): Калкан 3 балла.


    Фото: media.realitatea.net

    Автор:

    Сафаргалиева Малика

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