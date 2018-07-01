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Два землетрясения силой 2-3 балла ощутили жители Алматы

27 Июля 2018 00:44 350
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Два землетрясения силой 2-3 балла ощутили жители Алматы

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станции в Алматинской области зарегистрированы два подземных толчка с разницей в 3 минуты. В Алматы ощутимость землетрясения составила 2-3 балла, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В 23:29 зарегистрировано землетрясение. Эпицентр расположен в 109 км на северо-востоке от Алматы в Алматинской области, в Кербулакском районе, вблизи села Шолак. Энергетический класс землетрясения 11.4. Магнитуда MPV 5.4. Координаты эпицентра 43.87° с.ш. 77.90° в.д. Глубина 15 км», - отметили в ГУ СОМЭ КН МОН РК. 

В Алматы сила подземных толчков составила 2 балла.

Также с разницей в 3 минуты в 23:32  произошло второе землетрясение с эпицентром в 111 км на северо-востоке от Алматы. 

Энергетический класс землетрясения 12.1. Магнитуда MPV 5.7. Координаты эпицентра 43.91° с.ш. 77.90° в.д. Глубина 30 км. На территории Алматы сила подземных толчков составила 2-3 балла. 

 

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Ключевые слова: Алматы,
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Автор:

Майя Тенизбаева

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