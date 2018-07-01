Два землетрясения силой 2-3 балла ощутили жители Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станции в Алматинской области зарегистрированы два подземных толчка с разницей в 3 минуты. В Алматы ощутимость землетрясения составила 2-3 балла, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 23:29 зарегистрировано землетрясение. Эпицентр расположен в 109 км на северо-востоке от Алматы в Алматинской области, в Кербулакском районе, вблизи села Шолак. Энергетический класс землетрясения 11.4. Магнитуда MPV 5.4. Координаты эпицентра 43.87° с.ш. 77.90° в.д. Глубина 15 км», - отметили в ГУ СОМЭ КН МОН РК.



В Алматы сила подземных толчков составила 2 балла.



Также с разницей в 3 минуты в 23:32 произошло второе землетрясение с эпицентром в 111 км на северо-востоке от Алматы.



Энергетический класс землетрясения 12.1. Магнитуда MPV 5.7. Координаты эпицентра 43.91° с.ш. 77.90° в.д. Глубина 30 км. На территории Алматы сила подземных толчков составила 2-3 балла.