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Два землетрясения произошло в Центральной Азии

23 Июля 2018 08:01 284
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Два землетрясения произошло в Центральной Азии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 23 июля 2018 года зарегистрированы два землетрясения, передает МИА «Казинформ».

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По информации СОМЭ, первое землетрясение произошло в 2 час 23 мин 08 сек алматинского времени. Эпицентр расположен в 332 км на юг от Алматы на территории Китая. Энергетический класс землетрясения 10.1. Магнитуда MPV 4.6. Координаты эпицентра 40.21° с.ш. 77.01° в.д. Глубина 10 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет.

Второе землетрясение зарегистрировано в 5 час 06 мин 12 сек алматинского времени.

«Эпицентр расположен в 519 км на юго-запад от Алматы на границе Таджикистана, Кыргызстана и Китая. Энергетический класс землетрясения 10.0. Магнитуда MPV 4.3. Координаты эпицентра 39.34° с.ш. 73.42° в.д. Глубина 20 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - сообщили в СОМЭ.

 

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Ключевые слова: Происшествия, Алматы, Китай, Центральная Азия,
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