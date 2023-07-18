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    Два землетрясения произошло в Каспийском море

    18 Июля 2023, 18:50

    БАКУ. КАЗИНФОРМ - В Каспийском море произошло два землетрясения за один день, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы при Национальной Академии Наук Азербайджана.

    По данным Бюро по изучению землетрясений, толчки магнитудой 3,3 были зафиксированы в Каспийском море (на территории Дагестана) в 13:19 по местному времени.

    Эпицентр землетрясения залегал на глубине 66 км.

    Это уже второе землетрясение за сегодняшний день - первое, магнитудой 3,5 балла, зафиксировано в 10:31 по местному времени в Каспийском море на границе с Туркменистаном, эпицентр землетрясения залегал на глубине 63 км.

    Автор:

    Кенбаева Гульсара Истелеуовна

    Мировые новости Землетрясение Каспийское море
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