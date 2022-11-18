Два землетрясения произошло в 662 км на юго-восток от Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сеть сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 18 ноября в 17:30 и 17:44 по времени Алматы зарегистрировала два землетрясения, передает МИА «Казинформ».
Эпицентр первого землетрясения расположен в 625 км на юго-восток от Алматы на территории Китая.
Энергетический класс землетрясения 9.7.
Магнитуда MPV 4.4.
Координаты эпицентра 41.32° с.ш. 84.03° в.д.
Глубина 30 км.
Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет
Эпицентр второго землетрясения расположен в 662 км на юго-восток от Алматы на территории Китая.
Энергетический класс землетрясения 11.0.
Магнитуда MPV 4.8.
Координаты эпицентра 41.12° с.ш. 84.40° в.д.
Глубина 20 км.
Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет.
Ранее подземные толчки зафиксировали утром в 513 км на юго-запад от Алматы на территории Кыргызстана.
Фото: static.vkurse.kz