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    Два землетрясения произошли в Кыргызстане

    9 Сентября 2020, 10:28

    БИШКЕК. КАБАР - КАЗИНФОРМ - В Кыргызстане зарегистрированы два землетрясения силой в эпицентре 3 и 3,5 балла, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на КАБАР.

    По данным Института сейсмологии НАН КР, на границе Кыргызстана и Узбекистана 8 сентября в 21:04 зарегистрировано землетрясение силой 3,5 баллов. Толчки ощущались в селах Пулгон, Кадамжай – 2,5 баллов.

    Также в Ошской области 9 сентября в 05:57 было зарегистрировано землетрясение силой 3 балла. Толчки ощущались Жар-Башы, Кара-Шыбак – 2 балла.

    По предварительным данным, жертв и разрушений нет.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Происшествия Кыргызстан
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