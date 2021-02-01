Два землетрясения произошли в Измире

ИЗМИР. АНАДОЛУ – КАЗИНФОРМ - На побережье Эгейского моря в Турции зафиксированы подземные толчки магнитудой 5 баллов по шкале Рихтера. Как сообщает Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD), в районе Карабурун провинции Измир в 8:01 ч. и в 8:46 ч. (по времени Анкары) произошли два землетрясения силой 4,1 и 5,1 баллов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Анадолу.

Эпицентр землетрясения зафиксирован на глубине 20 и 69 километров от Измира. Афтершоки в 3-4 баллов ощущались после первых двух землетрясений и продолжались почти до 9:00 ч. За последний час район Карабурун сотрясало 10 раз. Толчки также ощущались в Чанаккале и Балыкесире.

По сообщению губернатора провинции Измир Явуз Селим Кёшгера, «землетрясение произошло в Эгейском море у острова Мидилли, толчки также ощущались в районах Урла, Фоча, Дикили и в центре Измира».

Как заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын, все экстренные службы мобилизованы и сейчас осуществляют работу по выявлению последствий землетрясения на местности. В район стянуты команды «Красного полумесяца», которые контролируют ситуацию после стихийного бедствия.

Ощутимое землетресение вызвало панику среди населения. По первичным данным, жертв и пострадавших в результате землетрясения нет.

Автор: Акжигит Чукубаев



