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    Два землетрясения на территории Китая зафиксировали казахстанские сейсмологи

    31 Января 2023, 07:07

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сетью сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 31 января 2023 года в 5 часов 6 минут 38 секунд алматинского времени зарегистрировано землетрясение.

    «Эпицентр землетрясения расположен в 1051 км на северо-восток от города Алматы на территории Китая. Энергетический класс землетрясения 9.2.

    Магнитуда MPV 3.6. Координаты эпицентра 48.21° с.ш. 88.32° в.д. Глубина 5 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».

    Ранее в 3 часа 38 минут 22 секунды алматинского времени на территории Китая произошло еще одно землетрясение, эпицентр которого расположен в 369 км на юг от города Алматы.

    «Энергетический класс землетрясения 9.3. Магнитуда MPV 4.1. Координаты эпицентра 39.94° с.ш. 77.71° в.д. Глубина 10 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - сообщил дежурный оператор ЦСО «Алматы».

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Алматы Происшествия Китай МЧС Землетрясение
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