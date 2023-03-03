Два землетрясения и циклон обрушились на островное государство Вануату

ПОРТ-ВИЛА. КАЗИНФОРМ - Тихоокеанское государство Вануату объявило чрезвычайное положение после того, как на страну обрушились два землетрясения магнитудой 6,5 и 5,4 балла и циклон «Джуди», передает МИА «Казинформ» со cсылкой на BBC News.

Циклон «Джуди» четвертой категории нанес ущерб и наводнения по всей стране. О пострадавших пока не сообщается.

Местные жители сейчас готовятся к еще одному крупному тропическому шторму — циклону «Кевин», который должен «пройтись» по острову сегодня.

Сотни людей стеклись в центры эвакуации в Порт-Виле перед штормом, который, по прогнозам, перерастет в циклон четвертой категории со скоростью ветра 130 км/ч.

«Мы стойкий народ. Мы переживем это», — заявил премьер-министр Вануату Измаил Калсакау в пятницу телеканалу RNZ Pacific.

Работники гуманитарных организаций назвали ситуацию беспрецедентной.

«Это сумасшествие, Вануату привыкла к стихийным бедствиям, но я думаю, что это первый раз, когда два циклона идут подряд», — заявил Эрик Дюрпер из ЮНИСЕФ, сообщает информационное агентство AFP.

В среду циклон «Джуди» сорвал крыши, затопил дороги и вырвал с корнем деревья, пройдя с севера на юг острова. Ветер достиг максимальной скорости 200 км/ч.

Тихоокеанские страны, такие как Вануату, в последние годы сильнее других стран ощущают на себе изменения климата, поскольку повышение уровня моря, закисление океана и увеличение частоты и серьезности стихийных бедствий остро ощущаются во всем регионе.