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    Два земельных участка в центре Алматы могут изъять под скверы

    26 Августа 2022 16:25

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Жители Алмалинского района обратились к акиму Алматы с просьбой вернуть из частной собственности два земельных участка и благоустроить территорию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Аким города Ерболат Досаев сообщил, что 14 июля было принято постановление акимата по изъятию земельных участков на пересечении ул. Наурызбай батыра – Жибек жолы и ул. Сейфуллина – Толе би, площадью 19 соток и 2,2 сотки соответственно.

    «На сегодня проводится независимая оценка стоимости земельных участков, которая будет завершена до 2 сентября, и переговоры с собственниками. Если придем к соглашению, то выкупим участки до конца года с последующим благоустройством и озеленением под место для досуга и отдыха жителей района. Работу проведем уже в следующем году», - сказал аким.

    Кроме того, 1 июля акиматом города принято постановление о прекращении права временного долгосрочного землепользования на земельный участок по ул. Розыбакиева южнее ул. Дуйсенова площадью 40 соток.

    «Владелец не согласен с принятым решением и обратился с исковым заявлением в суд. Два суда акимат выиграл, тем не менее, владелец подал апелляцию в Верховный суд. После завершения судебных процедур, планируется, что районным акиматом в 2023 году будет проведено благоустройство территории под сквер за счет частного инвестора», - отметил Ерболат Досаев.

    Ранее сообщалось, что с начала года в Алматы для государственных нужд изъято 105 земельных участков под реализацию общественно значимых проектов.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Общество
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