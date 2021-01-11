Два заявления по выборным делам рассмотрели казахстанские суды 10 и 11 января

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Суды республики 10-11 января рассмотрели по существу с вынесением решения 2 заявления об обжаловании решения и действий участковых избирательных комиссий (УИК). Оба дела рассмотрены судами Алматы. Об этом сообщил на своей странице в сети Facebook пресс-секретарь Верховного Суда Айдос Садуакасов, передает МИА «Казинформ».

Обратившись в Медеуский райсуд, ОО «Независимые наблюдатели» просило признать отказ УИК в регистрации и допуске его наблюдателя незаконными, понудить ответчика зарегистрировать его наблюдателем.

Закон «О выборах» требует от наблюдателя письменно подтвердить свои полномочия. Этот документ должен быть заверен печатью организации, которая направила наблюдателя, указав в нем его ФИО. Кроме того, наблюдатель обязан предъявить удостоверение личности. Все это не было выполнено лицом, изъявившим желание стать наблюдателем. Поэтому суд отказал в удовлетворении требований ОО.

С аналогичным заявлением в Алмалинский райсуд №2 обратилось ОФ «Молодежная информационная служба Казахстана». В нем ОФ указал, что его представитель не был допущен наблюдателем из-за отсутствия свободных мест в помещении избирательного участка. ОФ посчитал ссылки на соблюдение санитарных требований неправомерными.

Представитель УИК пояснил, что просьба подождать освобождения отведенного для наблюдателей места в помещении избирательного участка не является отказом в его допуске и регистрации.

«В помещении УИК, как установил суд, отведенные для общественных наблюдателей места расположены согласно саннормам и Алгоритму по предупреждению распространения COVID-19. Без нарушения норм социального дистанцирования предоставить место наблюдателя в момент его прибытия на участок не представлялось возможным.

Требования Кодекса «О здоровье народа и системе здравоохранения» и нормы Постановления Главного госсанврача об утверждении вышеуказанного Алгоритма обязательны к выполнению. В связи с этим суд отказал в удовлетворении требований ОФ», - пояснили в пресс-службе Верховного суда.

Ряд заявлений возвращены из-за несоблюдения заявителями требований закона. Так, в них не указывались конкретные претензии к УИК и какие нормы закона были нарушены.