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    • Два заместителя акима СКО покинули свои должности

    1 Августа 2022 12:52

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – У акима Северо-Казахстанской области Кумара Аксакалова остались три заместителя вместо пяти, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По поручению Главы государства и согласно постановлению Правительства, сокращены две штатные единицы заместителей акима области. Освобождены от должности Гани Ныгыметов и Тимур Султангазиев», - сообщили в пресс-службе главы региона.

    Г.Ныгыметов работал заместителем акима области с мая 2020-го года. Курировал вопросы внутренней политики.

    Т.Султангазиева назначили заместителем акима области в декабре 2021-го года. Ему досталось кураторство над одними из самых сложных отраслей региона – занятости и здравоохранением.

    О том, на кого теперь возложат обязанности попавших под сокращение заместителей акимов, в пресс-службе не сообщили.


    Автор:

    Олеся Жуковень

    #Отставки #Северо-Казахстанская область #Акимат
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