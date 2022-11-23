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    Два взрыва произошло на въезде в Иерусалим

    23 Ноября 2022, 16:09

    ТЕЛЬ-АВИВ. ТАСС – КАЗИНФОРМ – По меньшей мере 14 человек получили ранения в среду в результате двух взрывов в Иерусалиме, расследуется версия комбинированного теракта. Об этом сообщила полицейская пресс-служба, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    «Подозрение на комбинированный теракт в Иерусалиме – сегодня утром около 07:00 (08:00 мск – прим. ТАСС) на автобусной остановке на перекрестке Гиват-Шауль сработало взрывное устройство, 11 гражданских лиц получили ранения различной степени тяжести. Через полчаса возле автобусной остановки на перекрестке Рамот прогремел еще один взрыв, легкие ранения получили три человека», - говорится в заявлении полиции.

    В пресс-службе добавили, что «на место прибыли силы полиции, которые приступили к расследованию инцидента и розыску подозреваемых».

    В свою очередь заммэра Иерусалима Флёр Хасан-Наум сообщила о 18 пострадавших, при этом она назвала случившееся терактом.

    Ранее о взрыве сообщала радиостанция Kan. По ее информации, один из раненых погиб.

    Фото: newsru.co.il
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