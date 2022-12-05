Два встречных автомобиля врезались в табун лошадей в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области два автомобиля, которые двигались навстречу друг другу, столкнулись с выбежавшим на дорогу табуном лошадей. Столкновения машин удалось избежать, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, авария произошла вечером вблизи поворота на село Лавровку Айыртауского района. 32-летний водитель авто марки «Lada» и 56-летний владелец авто «Fiat» не пострадали. Лошади убежали. Механические повреждения получили только автомобили.

Полицейские разыскали владельца бродячего скота. Пастуха из Акмолинской области привлекли к административной ответственности.

За 11 месяцев только в одном Айыртауском районе за бродячий скот понес ответственность 481 человек. По области с начала года за вольный выпас наказали 4 120 североказахстанцев.

Ранее сообщалось, что в Восточно-Казахстанской области грузовой поезд сбил восемь лошадей.



