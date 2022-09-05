Два водителя погибли при ДТП на трассе в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Два водителя погибли в результате ДТП на трассе в Акмолинской области. Два пассажира госпитализированы с травмами в больницу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, 4 сентября около 13:05 на 25-м км автодороги «Кокшетау – Рузаевка» произошло ДТП.

«Предварительно установлено, что водитель автомашины марки «Газ-330232», 25-летний житель города Атырау, двигаясь в направлении города Кокшетау, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомашиной марки «Ваз-2106» под управлением 35-летнего жителя села Красный Яр и с автомашиной марки Lada Kalinа под управлением 71-летнего жителя города Кокшетау», - пояснили в ведомстве.

В результате ДТП водители автомашин «Ваз2106» и Lada Kalinа от полученных травм скончались на месте происшествия. Два пассажира автомашины Lada Kalinа с различными травмами госпитализированы в местную больницу.

«По данному факту начато досудебное расследование по ч.4 ст. 345 УК РК», - добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось о том, что житель Акмолинской области на угнанном авто совершил ДТП. Как оказалось, парень угнал автомобиль своего коллеги путем свободного доступа с парковочной стоянки ТОО, где они работают.

Фото и видео Виталия Коровина