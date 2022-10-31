Два водителя и пассажир скончались в ДТП на трассе в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Смертельное ДТП произошло на автодороге Кобда – Жиренкопа. Три человека скончались на месте происшествия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

«30 октября 24-летний водитель автомобиля ВАЗ-2110, двигаясь по автодороге Кобда – Жиренкопа, выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada Vesta, под управлением 38-летнего жителя Кобдинского района. В результате ДТП оба водителя и пассажир автомашины Lada Vesta скончались на месте от полученных травм. По данному факту начато досудебное расследование по ст. 345 ч.4 УК РК», - сообщили в полиции.

Ранее сообщалось, что в ночь с 30 на 31 октября в результате опрокидывания авто в Жетысуской области погиб один человек и двое травмированы.





Фото: polisia.kz



