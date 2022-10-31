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    Два водителя и пассажир скончались в ДТП на трассе в Актюбинской области

    31 Октября 2022, 18:51

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Смертельное ДТП произошло на автодороге Кобда – Жиренкопа. Три человека скончались на месте происшествия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    «30 октября 24-летний водитель автомобиля ВАЗ-2110, двигаясь по автодороге Кобда – Жиренкопа, выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada Vesta, под управлением 38-летнего жителя Кобдинского района. В результате ДТП оба водителя и пассажир автомашины Lada Vesta скончались на месте от полученных травм. По данному факту начато досудебное расследование по ст. 345 ч.4 УК РК», - сообщили в полиции.

    Ранее сообщалось, что в ночь с 30 на 31 октября в результате опрокидывания авто в Жетысуской области погиб один человек и двое травмированы.


    Фото: polisia.kz


    Актюбинская область ДТП Происшествия
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