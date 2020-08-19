Два управления объединят в Шымкенте для предотвращения коррупции

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Какие меры предпринимаются в Шымкенте для предотвращения коррупции в сфере земельных отношений? Как необходимо бороться с коррупцией? Об этом в прямом эфире программы «AntikorLive» рассказал первый заместитель акима Шымкента Шынгыс Мукан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Что касается земельных отношений, сейчас мы объединяем управление по земельным отношениям и управление архитектуры и градостроительства. Граждане, которые подают заявку на приобретение земель, сначала обращаются в управление по земельным отношениям, где вопрос рассматривают 10-15 дней. А после этого все документы отправляют в управление архитектуры и градостроительства, где также долго рассматривается вопрос граждан. Все это приводит к тому, что человек не может получить госуслугу качественно и своевременно. Кроме того, планируется открыть фронт-офис. Мы хотим создать такие условия для населения, чтобы их запросы оперативно отрабатывались. Поэтому объединяем эти два управления. Мне кажется, эта мера также будет способствовать предотвращению коррупционных фактов», - пояснил первый заместитель акима города Шымкент.

Шынгыс Мукан считает, что борьба с коррупцией – это проблема всего общества.

«Борьба с коррупцией – это проблема всего общества, не только Антикоррупционной службой. Поэтому общество должно проявлять активность в таких вопросах. Два года я жил в Соединенных Штатах Америки. У них есть такая общественная норма - говорить о том, что ты видишь. Такая норма называется «say something». Считаю, что это одно из важных качеств для общества. Когда человек болеет, он обращается к врачу за помощью. Если будешь скрывать свою болезнь, последствия будут плачевными. Общество – это живой организм, которое борется с инфекцией, болезнью. Поэтому, если граждане знают о коррупционных фактах, они должны сообщать соответствующим органам. Уполномоченные лица, в свою очередь, обязаны тщательно все проверять и принимать необходимые меры», - заключил он.