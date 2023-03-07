Два учебных самолета итальянских ВВС столкнулись под Римом

РИМ. КАЗИНФОРМ - Два учебных самолета Военно-воздушных сил Италии столкнулись неподалеку от Рима, оба пилота погибли, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РИА «Новости».

Инцидент произошел во время отработки совместных маневров в районе городка Гуидония-Монтечельо в 20 километрах на северо-восток от столицы, пишет газета Corriere della Sera. Как уточняется, один из самолетов производства итальянской компании SIAI-Marchetti упал на автомобиль в жилой застройке. По данным СМИ, пилот смог избежать падения на один из домов. В ста метрах от места крушения находился детский сад.

Согласно опубликованным фотографиям, второй самолет разбился в поле.

Оба пилота погибли на месте. Еще два самолета, участвовавшие в тренировочном полете, благополучно вернулись на базу. Спасатели и сотрудники правоохранительных органов оцепили место происшествия.