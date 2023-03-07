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    Два учебных самолета итальянских ВВС столкнулись под Римом

    7 Марта 2023, 21:35

    РИМ. КАЗИНФОРМ - Два учебных самолета Военно-воздушных сил Италии столкнулись неподалеку от Рима, оба пилота погибли, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РИА «Новости».

    Инцидент произошел во время отработки совместных маневров в районе городка Гуидония-Монтечельо в 20 километрах на северо-восток от столицы, пишет газета Corriere della Sera. Как уточняется, один из самолетов производства итальянской компании SIAI-Marchetti упал на автомобиль в жилой застройке. По данным СМИ, пилот смог избежать падения на один из домов. В ста метрах от места крушения находился детский сад.

    Согласно опубликованным фотографиям, второй самолет разбился в поле.

    Оба пилота погибли на месте. Еще два самолета, участвовавшие в тренировочном полете, благополучно вернулись на базу. Спасатели и сотрудники правоохранительных органов оцепили место происшествия.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Происшествия Италия Мировые новости
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