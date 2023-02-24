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    Два участка реконструируемой трассы Курты - Бурылбайтал подтопило паводковыми водами

    24 Февраля 2023, 11:50

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сложная паводковая обстановка сложилась на участках объездных дорог реконструируемой трассы Курты - Бурылбайтал. Из-за интенсивного и обильного снеготаяния перелив талых вод зафиксирован на двух участках, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу компании «КазАвтоЖол».

    По первому участку для обеспечения прохождения и отвода талых вод с объездной дороги трассы Курты - Бурылбайтал на 2156 км (43 ПК) произведено устройство четырёх дополнительных водопропускных труб. Также проведены работы по укреплению насыпи на участке протяженностью более 350 метров. Основные работы завершены.

    По второму участку, сообщается, что в настоящее время зафиксировано интенсивное прохождение паводка на 2213 км данной объездной дороги. На месте работает подрядная организация. Задействовано 10 единиц спецтехники и 24 человека персонала.

    В компании «КазАвтоЖол» обратили внимание на то, что размыва основной трассы нет. На участках зафиксирован перелив талых вод в районах объездных дорог, устроенных в местах строительства мостов.

    Поток талых вод образовался в связи с резким повышением температуры воздуха и интенсивным снеготаянием в предгорной местности при высоком уровне промерзания грунта в Мойынкумском районе Жамбылской области.

    В связи переливом талых вод введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодорогах Екатеринбург - Алматы км 2152-2214, участок с.Бурылбайтал - Аксуйек. Движение осуществляется по направлению Алматы - Отар - Благовещенка - Шу - Хантау - Бурылбайтал.


    Видеодан алынған кадр/t.me/qazavtojol

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

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