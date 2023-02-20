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    Два участка на автодорогах Актюбинской области закрыли из-за метели

    20 Февраля 2023, 01:19

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Участки на двух автодорогах закрыли для транспорта в Актюбинской области из-за метели, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на областной департамент по чрезвычайным ситуациям.

    Закрыто движение на участке автодороги республиканского движения Самара-Шымкент с 703 по 526 километр, а также два участка автодороги Актобе - Болгарка - Шубаркудук.

    «С 20:40 в связи с ухудшением погодных условий (сильной метелью и бураном) закрыто движение на участке автодороги республиканского значения «Самара-Шымкент» с 703 по 526 километр от поселка Маржанбулак до границы Западно-Казахстанской области для всех видов автотранспорта.

    С 21:25 в связи с метелью и снегопадом закрыто движение на участках автодороги областного значения «Актобе - Болгарка - Шубаркудук» с 16,5 по 191 километр, а также с поселка Сазды до поселка Шубаркудук для всех видов автотранспорта», - сообщили в пресс-службе департамента по ЧС.

    Напомним, в 12 областях Казахстана и Астане объявлено штормовое предупреждение из-за низовой метели. На севере, востоке, в центре Актюбинской области ожидается низовая метель. Ночью на юге, востоке области ожидается гололед. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный на севере, востоке, в центре области с порывами 15 м/с.

    Автор:

    Самал Ендибаева

    Актюбинская область Транспорт Регионы Дороги Актобе
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