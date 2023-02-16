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    Два участка автодороги Алматы - Ташкент - Термез закрыли из-за снегопада

    16 Февраля 2023, 16:09

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В связи с ухудшением погодных условий, обильном снегопадом и ограниченной видимостью введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на двух участках автодороги Алматы - Ташкент - Термез, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу компании «КазАвтоЖол».

    Временно закрыты дороги от села Айша-Биби до границы Туркестанской области и границы Жамбылской области до поселка Машат.

    На республиканской сети автодорог работает 540 единиц спецтехники и 1050 специалистов.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Жамбылская область Дороги Погода
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