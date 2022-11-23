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    Два участка автодорог в Казахстане вновь открыты для проезда

    23 Ноября 2022, 09:16

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Два участка дорог в Абайской и Жетысуской областях Казахстана открыли для транспорта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу «КазАвтоЖол».

    23 ноября с 08:00 ограничение движения снято:

    1. в Абайской области открыт участок от границы Жетысуской области до села Калбатау на а/д «Алматы-Усть-Каменогорск», км. 615-967

    2. в Жетысуской области открыт участок от Ушарала до границы Абайской области на а/д «Алматы-Усть-Каменогорск», км. 558-615.

    По-прежнему остается закрытым перевал Алтын-Емель трассы Р-20 «Сарыозек-Коктал», км 45-68.

    Ранее сообщалось, что вчера вечером из-за непогоды дорожники перешли на усиленный круглосуточный режим работы. К примеру, минувшей ночью только в одной Абайской области израсходовано 140 тонн пескосоляной смеси.
    Транспорт Регионы Дороги Абайская область Жетысуская область
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